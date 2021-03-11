В ФНПР прокомментировали идею о сокращении рабочей недели для женщин

Механически переделать пятидневную рабочую неделю в четырехдневную для женщин возможно только при сохранении уровня заработной платы. Об этом в четверг, 11 марта, сообщил заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

«В предложении, я его правда не читал, омбудсмена Москвы, если эту проблему каким-то образом предложено решить — это один вариант», — сказал он «РИА Новости».

Шершуков отметил, что без проработки данного направления, к которому относится учет уровня выплачиваемых денежных средств, работодатели могут сократить количество рабочих дней в неделю, но при этом, по его словам, заработная плата также может снизиться.

Он подчеркнул, что подобные решения должны приниматься в Российской трехсторонней комиссии и учитывать гендерный подход.

«Не ясно, почему в этом смысле не предусмотреть формата сокращения рабочих часов и для мужчин», — заключил Шершуков.

Ранее в этот день уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что поддержит идею введения четырехдневной рабочей недели для женщин.

В начале февраля заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса оживила данное предложение, однако переходить к нему, по его словам, надо не в ущерб развитию экономики.

Позже в том же месяце стало известно, что более половины российских работодателей допустили возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю в долгосрочной перспективе.

Впервые о возможности подобного нововведения в будущем Дмитрий Медведев заявил летом 2019 года, будучи премьер-министром и выступая на Международной конференции труда в Женеве.