Украина оценила вероятность вхождения Донбасса в состав России

Вице-премьер Украины, министр по вопросам временно оккупированных территорий страны Алексей Резников в четверг, 11 марта, в интервью изданию «Обозреватель» заявил, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) вряд ли могут войти в состав России, так как для Москвы это было бы экономически невыгодно.

«В России и своя экономическая ситуация очень сложная. Взять себе на плечи еще несколько миллионов населения нетрудоспособных людей, которые не генерируют налоги? У них и так минус, а сами ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, неподконтрольные Киеву. — Ред.) им уже обходятся в миллиарды долларов в год», — сказал он.

По мнению вице-премьера Украины, Россия не нуждается в Донбассе, а россияне не воспринимают жителей республик как своих сограждан и не относятся к ним с уважением.

«Да, многие в Луганской и Донецкой областях говорят на русском, но по этническому составу они украинцы, которые не нужны России. Разве что в качестве рабочей силы», — добавил Резников.

12 января в Берлине состоялись переговоры политических советников лидеров стран «нормандской четверки» по украинскому урегулированию. Как отметил замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак, встреча была полезной, но окончательных решений пока не принято.

На следующий день глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны настаивают на проведении встречи в «нормандском формате» на уровне глав государств, но якобы из-за России она откладывается.

В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский 15 января в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что прогресс в мирном урегулировании ситуации в Донбассе практически отсутствует.

23 декабря Песков указал, что сроки проведения нового саммита лидеров в «нормандском формате» можно будет обсуждать только после реализации Киевом договоренностей предыдущей встречи.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота на Украине. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить Минские договоренности и вести прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах контактной группы в Минске, которая с осени 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Но и после соглашений о перемирии между конфликтующими сторонами продолжаются перестрелки.