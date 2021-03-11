Жилой дом сгорел в поселке Хутор Брянской области

В Погарском районе Брянской области сгорел жилой дом, расположенный в поселке Хутор. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

По данным ведомства, пожар произошел утром 11 марта. На место были направлены пожарные расчеты в составе двух автоцистерн. Ликвидировать открытое горение удалось менее чем за два часа, уточняет NASHBRYANSK.RU.

О погибших и пострадавших не сообщается. Причины возникновения огня установят специалисты.

10 марта сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту пожара в Сахалинской области, в результате которого погибли три ребенка. По данным следствия, 26-летняя мать ушла из дома, оставив малышей дома одних. Самому старшему ребенку было четыре года.