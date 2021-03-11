Девушка погибла в ДТП с грузовиком на трассе Екатеринбург–Тюмень

В Свердловской области в результате столкновения легковушки с грузовиком погибла 23-летняя девушка. Подробности ДТП, произошедшего 9 марта на трассе Екатеринбург–Тюмень, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, 23-летняя водитель легкового Renault двигалась из Екатеринбурга в сторону Тюмени. При обгоне машину занесло и выбросило на встречную полосу, где она врезалась в грузовик Scania, пишет Megatyumen.ru.

В результате аварии девушка-водитель получила различные травмы, от которых скончалась на месте. Водитель грузовика не пострадал. Он рассказал, что видел, как легковушка после обгона вернулась на свою полосу, но затем ее закрутило и выбросило прямо на его грузовик.

Фура после столкновения вылетела в кювет. В момент ДТП скорость большегруза составляла примерно 60 км/ч.

11 марта сообщалось, что жена актера Владимира Долинского попала в дорожно-транспортное происшествие в Москве. Момент аварии попал на видео.