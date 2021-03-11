Украина рассчитывает на появление своих военных в командных штабах НАТО

Киев рассчитывает на назначение украинских представителей на должности в штабе, командных структурах и ведомствах НАТО в рамках партнерства с расширенными возможностями. Об этом в четверг, 11 марта, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина в ходе встречи с командующим Сухопутными войсками НАТО в Европе генерал-лейтенантом Роджером Клутье.

Стефанишина отметила, что Украина делает всё возможное для максимального использования статуса партнера НАТО с расширенными возможностями. В частности, недавно президент Украины Владимир Зеленский в своем письме представил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу соответствующую дорожную карту.

«Ольга Стефанишина обозначила повестку дня стратегических векторов интеграции Украины в НАТО в пределах EOP: скорое достижение совместимости Вооруженных сил Украины с войсками государств-членов; максимальный доступ Украины к участию в миссиях, операциях и учениях НАТО, в том числе в рамках реализации ст. 5 Вашингтонского договора (коллективной обороны); обмен закрытой информацией между Украиной и НАТО в режиме реального времени безопасными каналами связи по стандартам альянса; назначения украинских представителей на должности в штабе НАТО, командных структурах и ведомствах», — сообщается на правительственном портале Украины.

Командующий Сухопутными войсками НАТО, в свою очередь, подтвердил неизменную поддержку, которую альянс оказывает в отношении независимости и территориальной целостности Украины, в частности, в контексте противодействия вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

10 марта делегация объединенного командования Сухопутных войск НАТО во главе с командующим Роджером Клотье прибыла на Украину.

По словам командующего Сухопутными войсками украинских вооруженных сил Александра Сирского, визит делегации указывает на то, что НАТО воспринимает Украину как стратегического партнера, нацеленного на становление полноправным членом альянса.

Украина стала шестой страной, получившей статус участника программы партнерства расширенных возможностей НАТО. Это позволяет Киеву получить больший доступ к внутренним программам и военным учениям НАТО. При этом не гарантирует вступления страны в альянс.

В начале декабря прошлого года власти Украины заявили о намерении проводить больше совместных учений с НАТО на территории своей страны. Как подчеркнул глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, страна по-прежнему намерена стать членом Североатлантического альянса.