Появились кадры ДТП с участием жены актера Долинского

В распоряжении «Известий» 11 марта оказалось видео с камер наблюдения, на котором запечатлен момент аварии с участием жены актера Владимира Долинского в Москве.

Авария произошла ранее в этот день на Большой Дорогомиловской улице, всего в ДТП попали четыре автомобиля.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадал один человек. У водителя автомобиля марки Kia произошел приступ, его машина врезалась в Mercedes, который по цепочке столкнулся с иномарками BMW и Lexus.

Владимир Долинский — советский и российский актер, телеведущий. Заслуженный артист России. В частности, известен по ролям в фильмах Марка Захарова «Обыкновенное чудо» и «Тот самый Мюнхгаузен».