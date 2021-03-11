Жительницу Тольятти сняли с рейса в Домодедово за вызывающее поведение

В аэропорту Домодедово жительницу Тольятти сняли с борта самолета, который должен был выполнить рейс Москва–Самара. Об этом сообщили в четверг, 11 марта, в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

Сообщение о необходимости прибытия наряда полиции на борт воздушного судна, вылетающего в Самару, поступило в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово.

«Причина вызова правоохранителей — находящаяся в салоне, ведущая себя вызывающе гражданка. Данная пассажирка допускала нецензурные высказывания в адрес членов экипажа и других пассажиров», — цитирует сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».

В отношении женщины 1991 года рождения был составлен административный материал по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Накануне сообщалось, что потасовка с участием нетрезвого пассажира, опоздавшего на авиарейс, произошла в тюменском аэропорту Рощино. В отношении мужчины составлены протоколы по статьям «Мелкое хулиганство» и «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», сообщается на сайте kp.ru.