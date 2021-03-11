Фонд защиты прав дольщиков назвал возможный объем финансирования субсидий ипотек

Объем финансирования программы субсидий ипотечных ставок обманутым дольщикам может составить до 3 млрд рублей. Об этом в четверг, 11 марта, рассказали «Известиям» в Фонде защиты прав граждан ― участников долевого строительства.

Отмечалось, что по поручению вице-премьера РФ Марата Хуснуллина в настоящее время фонд готовит предложения по субсидированию ипотечных ставок тем гражданам, которые вложились в строительство проблемных объектов, и говорить о конкретных сроках введения данных мер пока преждевременно.

«Одним из прорабатываемых в настоящее время предложений в части источников финансирования является использование имущества фонда, сформированного за счет имущественного взноса Российской Федерации. По предварительной оценке, объем финансирования программы может составить до 3 млрд рублей», ― сообщили «Известиям».

Также подчеркивалось, что в проработке фонда находятся предложения по мерам поддержки, которые могут быть направлены в первую очередь в адрес граждан, приобретавших помещения в проблемных объектах, по которым наблюдательным советом фонда приняты и/или планируются к принятию решения о завершении строительства или о компенсационных выплатах.

Субсидии могут предоставить на срок завершения строительства дома с момента включения его в единый реестр проблемных объектов либо с момента принятия решения наблюдательным советом. Предлагаемые меры поддержки позволят снизить финансовую нагрузку на граждан до того момента, пока их права будут восстановлены (до ввода объектов в эксплуатацию или выплаты компенсаций).

«Ко мне как к руководителю рабочей группы по защите прав дольщиков часто обращаются обманутые дольщики, которые идут в банк за рефинансированием, и им отказывают, аргументируя тем, что их дом в списке проблемных. Считаю это несправедливым. Люди оказались обмануты, они годами ждут своего жилья, при этом добросовестно выплачивают ипотеку и зачастую еще снимают жилье. Уверен, людей в такой ситуации необходимо поддержать», ― заявил «Известиям» депутат Госдумы Александр Якубовский, который предложил обязать банки не отказывать в рефинансировании.

Политик подчеркнул, что последовательно выступает за поддержку людей, оказавшихся в такой ситуации. Также он добавил, что неоднократно обращался в Центробанк и «Дом.РФ» с просьбой не отказывать в рефинансировании ипотечных кредитов обманутым дольщикам и упростить эту процедуру. При этом Якубовский выразил уверенность в том, что предложенные меры помощи облегчат жизнь дольщиков.

Ранее в этот день стало известно, что фонд предложил снизить ставки обманутым дольщикам по ранее оформленным ипотечным кредитам. Его генеральный директор Константин Тимофеев подчеркнул, что ставки нужно снизить как минимум на период, пока дома обманутых дольщиков не будут введены в эксплуатацию или пока этим людям не выплатят компенсацию.

В 2019 году президент РФ Владимир Путин заявил, что российским властям нужно сделать всё, чтобы в стране исчезло понятие «обманутый дольщик». Он отметил, что все риски должны делить между собой банки, государство и застройщики.

В сентябре 2020 года Верховный суд России утвердил право обманутых дольщиков в случае отказа от договора из-за задержки сдачи объекта получить компенсацию в размере разницы в цене с аналогичным объектом. Спустя месяц правительство разрешило обманутым дольщикам повторно использовать маткапитал. Речь идет о тех участниках долевого строительства, которые получили компенсацию вместо готового жилья.