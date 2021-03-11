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В Омской области к 2024 году 95% соцуслуг будут оказываться в электронном виде

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Почти все социальные услуги в Омской области через три года будут оказывать в электронном виде. О цифровом прорыве в регионе губернатор Александр Бурков рассказал на VI Международном IT-форуме «Цифровая трансформация регионов», открытие которого состоялось 11 марта в Конгресс-холле в Омске.

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«Цифровой прорыв нам жизненно необходим — это факт! Нам, регионам, сегодня поставлена задача президентом России — мы должны предоставить возможность гражданам пользоваться до 95% государственными социальными услугами в электронном виде», — приводит слова Буркова ИА «ОМСКРЕГИОН».

Обеспечить такую возможность необходимо к 2024 году. В Омской области подходить к вопросу планируется комплексно — работа в этом направлении уже ведется в бизнесе, промышленности, системе госуправления. Ключевая задача для цифрового прорыва связана с подготовкой кадров в IT-сфере, отметил губернатор.

По его словам, ежегодно из омских вузов выпускается около 9,5 тыс. специалистов. Учебные заведения имеют возможность подготовки кадров по всем 22 специальностям, которые входят в федеральный реестр цифровых компетенций. К подготовке будущих сотрудников также подключаются компании.

«С учетом наличия кадров для цифровой экономики прорыв в нашем регионе возможен», — заключил Бурков.

VI Международный IT-форум «Цифровая трансформация регионов продлится два дня. 11 и 12 марта эксперты будут обмениваться опытом и обсуждать новинки в сфере цифровизации в онлайн-формате. Открыл мероприятие в Конгресс-холле в Омске губернатор Омской области Александр Бурков.

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