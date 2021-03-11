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Источник назвал возможное место похорон Людмилы Лядовой

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Народная артистка РСФСР, композитор, пианистка Людмила Лядова, которая скончалась 10 марта, может быть похоронена на Кунцевском кладбище в Москве. Об этом сообщил в четверг, 11 марта, источник ТАСС.

«Планируют похоронить на Кунцевском кладбище. Там же, в родовом захоронении, была похоронена ее мать», — объяснил собеседник агентства.

В этот же день представитель пианистки Виталий Мирошников рассказал, что прощание с Лядовой пройдет 13 марта в Новодевичьем монастыре. По его словам, вопрос с местом захоронения артистки решается. Ее друзья и родственники обратились в столичную мэрию за разрешением похоронить ее на Новодевичьем кладбище.

Народная артистка РСФСР скончалась в больнице 10 марта в Москве.

Ранее, 27 февраля, ее госпитализировали с COVID-19. Врачи диагностировали у артистки 75-процентное поражение легких. По словам пианиста-виртуоза Дениса Мацуева, композитор была человеком с задором, чувством юмора, а мелодизм ее музыки заряжал энергией. Он также назвал Лядову «удивительно веселой, доброй».

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