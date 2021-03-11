Дело по трем статьям возбуждено против ликвидированного в Дагестане боевика

Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации в Махачкале вооруженного боевика, открывшего огонь по силовикам. Об этом в четверг, 11 марта, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Дагестану.

Дело было возбуждено сразу по трем статьям. Речь идет о ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия») и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывных устройств»).

Ранее в этот же день в Советском районе Махачкалы был введен режим контртеррористической операции, в ходе которой был ликвидирован боевик.

Он заблокировался в одном из частных домов, ему было предложено сдаться, однако вместо этого злоумышленник открыл огонь по силовикам. Сообщалось, что пострадавших среди сотрудников правоохранительных сил нет.

На месте перестрелки были обнаружены автомат, боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также другие доказательства преступных намерений боевика.

Позже в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) уточнили, что боевик был ранее судим за террористические преступления и планировал нападение на сотрудников правоохранительных органов.

Отмечалось, что слаженные действия спецслужб и сил правопорядка позволили предотвратить резонансное преступление террористической направленности, которое могло повлечь жертвы среди гражданского населения и сотрудников силовых структур.