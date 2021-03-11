Пост спасателей открыли для помощи туристам в Интинском районе Коми

Временный пост «Спас-Коми» комитета ГО и ЧС появился в Интинском районе на Приполярном Урале. Работа на базе «Желанное» организована в соответствии с соглашением между «Спас-Коми» и национальным парком «Югыд ва».

Задача спасателей — оказание помощи туристским группам и выполнение поисково-спасательных работ, связанных со спасением людей во время массового нахождения туристов в горах, передает ИА «Комиинформ». Пост оснащен снегоходом с санями, лыжами, альпинистским снаряжением, средствами поиска в лавинах, медицинским снаряжением, радиостанциями и спутниковым телефоном.

В феврале спасатели обнаружили туристов, пропавших на перевале Дятлова в Свердловской области. Об исчезновении заявили близкие родственники путешественников, которым не удалось до них дозвониться. Восемь человек прибыли на перевал, чтобы почтить память знаменитой группы туристов, погибшей там в 1959 году. Обстоятельства их смерти долгое время считались неясными и загадочными.