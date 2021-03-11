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ЦБ намерен контролировать только сомнительные валютные операции

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Центробанк России в рамках либерализации валютного законодательства в стране хочет перейти к контролю только за сомнительными валютными операциями. Об этом 11 марта заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на совещании у президента РФ Владимира Путина о мерах по повышению инвестиционной активности.

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Ранее в этот же день министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что Минфин и Банк России постепенно движутся в направлении полной отмены обязательного возврата валютной выручки в страну.

«Аккуратно, но мы движемся к этому, и хотим перейти к контролю – эта позиция полностью согласована с Минфином – за сомнительными валютными операциями. Соответствующее законодательство нужно подготовить», – сказала Набиуллина.

В августе 2020 года Банк России предложил отменить репатриацию валютной выручки для несырьевых внешнеторговых контрактов с начала этого года, для всех остальных – с 2024 года. Но обязательным условием либерализации валютного контроля ЦБ назвал закрепление за ним мониторинга экспортной валютной выручки и долга крупных экспортеров.

С 28 февраля сообщалось, что для российских экспортеров требования валютного контроля смягчаются. Как заявила директор Deloitte Legal Екатерина Портман, теперь получение страховой выплаты в любой валюте будет считаться исполнением экспортерами обязанности по репатриации валютной выручки. Также репатриация будет считаться исполненной, если ЦБ выплатит экспортеру деньги в рамках гарантии по внешнеторговой сделке.

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