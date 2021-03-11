«Индустрия» продолжит сезон киновебинаров от ведущих педагогов из США

Школа кино и телевидения «Индустрия», основанная Федором Бондарчуком, Национальной Медиа Группой (НМГ) и компанией «Водород», продолжает ряд уникальных онлайн-лекций от преподавателей ведущих университетов США. В программе вебинаров появились новые спикеры.

26 марта свой воркшоп проведет Стив Мазур — профессор Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (UCLA) и известный сценарист. Он выступал соавтором фильмов «Сердцеедки» (2001) и «Лжец, лжец» (1997), работал с ведущими киностудиями Universal, Dreamworks, MGM и известными телеканалами Sony, Fox и Disney. Вебинар пройдет с 19:00 до 21:00, его тема — «Персонажи, которым захочется сопереживать».

23 апреля свой воркшоп проведет профессор школы кино Университета Южной Калифорнии (USC) Ребекка МакКендри. Ребекка — режиссер и продюсер, специализирующаяся на фильмах ужасов и картинах в жанре science fiction. Ранее она работала директором по маркетингу Fangoria Entertainment и главным редактором в легендарной Blumhouse Productions, ответственной за выпуск таких картин, как «Прочь», «Сплит» и «Астрал». Тема вебинара — «Лаборатория ужасов: создание монстров и персонажей-чудовищ», время его проведения уточняется.

Также стало известно точное время проведения других апрельских вебинаров.

9 апреля с 17:00 до 18:30 Криси Карвонидес-Душенко (UCLA) расскажет о «Создании визуального образа героев телесериала», 15 апреля с 21:00 до 22:30 Майкл Финк (USC) выступит с темой «VFX как катализатор развития истории», а Кейтлин Бернс (NYFA) 30 апреля с 19:30 до 21:00 будет говорить о «Трансмедиа сторителлинге».

Подробную программу всех киновебинаров, а также краткое био и фото спикеров вы сможете найти на сайте школы. Там же доступна регистрация гостей и записи предыдущих воркшопов.

О том, что «Индустрия» в рамках нового набора запускает ряд онлайн- и офлайн-мероприятий, мастер-классов и круглых столов, стало известно в начале февраля.