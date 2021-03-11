Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
Путин объяснил санкции против России самим фактом ее существования
Мир
Принц Уильям отреагировал на скандальное интервью Меган Маркл
Мир
Еще три страны приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca
Общество
Омбудсмен Москвы поддержала идею рабочей четырехдневки для женщин
Мир
ООН зафиксировала проявление вражды к нацменьшинствам на Украине
Мир
Намибия стала 50-й одобрившей «Спутник V» страной
Наука
Экипаж МКС завершил ремонт российского модуля «Звезда»
Мир
Порошенко потребовал от ВЭФа исправить «ошибку» о княгине Ольге
Общество
Министр культуры Крыма объяснила свою нецензурную брань на совещании

«Индустрия» продолжит сезон киновебинаров от ведущих педагогов из США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Школа кино и телевидения «Индустрия», основанная Федором Бондарчуком, Национальной Медиа Группой (НМГ) и компанией «Водород», продолжает ряд уникальных онлайн-лекций от преподавателей ведущих университетов США. В программе вебинаров появились новые спикеры.

26 марта свой воркшоп проведет Стив Мазур — профессор Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (UCLA) и известный сценарист. Он выступал соавтором фильмов «Сердцеедки» (2001) и «Лжец, лжец» (1997), работал с ведущими киностудиями Universal, Dreamworks, MGM и известными телеканалами Sony, Fox и Disney. Вебинар пройдет с 19:00 до 21:00, его тема — «Персонажи, которым захочется сопереживать».

23 апреля свой воркшоп проведет профессор школы кино Университета Южной Калифорнии (USC) Ребекка МакКендри. Ребекка — режиссер и продюсер, специализирующаяся на фильмах ужасов и картинах в жанре science fiction. Ранее она работала директором по маркетингу Fangoria Entertainment и главным редактором в легендарной Blumhouse Productions, ответственной за выпуск таких картин, как «Прочь», «Сплит» и «Астрал». Тема вебинара — «Лаборатория ужасов: создание монстров и персонажей-чудовищ», время его проведения уточняется.

Также стало известно точное время проведения других апрельских вебинаров.

9 апреля с 17:00 до 18:30 Криси Карвонидес-Душенко (UCLA) расскажет о «Создании визуального образа героев телесериала», 15 апреля с 21:00 до 22:30 Майкл Финк (USC) выступит с темой «VFX как катализатор развития истории», а Кейтлин Бернс (NYFA) 30 апреля с 19:30 до 21:00 будет говорить о «Трансмедиа сторителлинге».

Подробную программу всех киновебинаров, а также краткое био и фото спикеров вы сможете найти на сайте школы. Там же доступна регистрация гостей и записи предыдущих воркшопов.

О том, что «Индустрия» в рамках нового набора запускает ряд онлайн- и офлайн-мероприятий, мастер-классов и круглых столов, стало известно в начале февраля.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021