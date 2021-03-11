Диетологи назвали снижающий риск развития рака продукт

Диетологи рассказали о том, что регулярное употребление малины в умеренных количествах предотвращает развитие рака. Об этом в четверг, 11 марта, пишет Express.

Согласно исследованию, которое проводилось на подопытных мышах, данная ягода содержит много кверцетина (природное биохимическое вещество) и галловой кислоты, которые регулируют здоровье сердца и способствуют препятствию накопления жировых отложений.

Малина также богата мощными антиоксидантными соединениями, они предотвращают развития рака.

Врачи, исходя из результатов анализа, посоветовали людям употреблять свежие ягоды и использовать их в качестве добавки к салату или смузи.

Ранее, 8 марта, диетолог Римма Мойсенко развеяла мифы о пользе употребления большого количества фруктов, а также предупредила об опасности питаться ими перед сном.

По словам эксперта, фрукты не помогают сбрасывать лишний вес, поэтому заменять ими прием пищи не нужно, так как нарушаются липидный и углеводный обмены. Следует есть не более одного жесткого фрукта в день до обеда, причем через час–полтора после завтрака.