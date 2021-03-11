Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
Путин объяснил санкции против России самим фактом ее существования
Мир
Принц Уильям отреагировал на скандальное интервью Меган Маркл
Мир
Еще три страны приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca
Общество
Омбудсмен Москвы поддержала идею рабочей четырехдневки для женщин
Мир
ООН зафиксировала проявление вражды к нацменьшинствам на Украине
Мир
Намибия стала 50-й одобрившей «Спутник V» страной
Наука
Экипаж МКС завершил ремонт российского модуля «Звезда»
Мир
Порошенко потребовал от ВЭФа исправить «ошибку» о княгине Ольге
Общество
Министр культуры Крыма объяснила свою нецензурную брань на совещании

Диетологи назвали снижающий риск развития рака продукт

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Диетологи рассказали о том, что регулярное употребление малины в умеренных количествах предотвращает развитие рака. Об этом в четверг, 11 марта, пишет Express.

Согласно исследованию, которое проводилось на подопытных мышах, данная ягода содержит много кверцетина (природное биохимическое вещество) и галловой кислоты, которые регулируют здоровье сердца и способствуют препятствию накопления жировых отложений.

Обеденный прорыв: главный диетолог предупредил об опасностях изоляции
В среднем при работе из дома рацион стоит урезать на 200–300 ккал

Малина также богата мощными антиоксидантными соединениями, они предотвращают развития рака.

Врачи, исходя из результатов анализа, посоветовали людям употреблять свежие ягоды и использовать их в качестве добавки к салату или смузи.

Ранее, 8 марта, диетолог Римма Мойсенко развеяла мифы о пользе употребления большого количества фруктов, а также предупредила об опасности питаться ими перед сном.

По словам эксперта, фрукты не помогают сбрасывать лишний вес, поэтому заменять ими прием пищи не нужно, так как нарушаются липидный и углеводный обмены. Следует есть не более одного жесткого фрукта в день до обеда, причем через час–полтора после завтрака.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021