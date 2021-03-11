Производство ароматов для дома запустят в ОЭЗ «Дубна»

В особой экономической зоне «Дубна» в Подмосковье запустят производство ароматической и дезинфицирующей продукции для дома. Проект реализует компания «Арома Хоум».

Организация планирует производить ароматические свечи и ароматические средства для уборки с пробиотиками. Они позволяют избавляться не только от грязи и пыли, но и от вредных микроогранизмов.

В проект планируется инвестировать порядка 40 млн рублей. На предприятии создадут более 35 рабочих мест, пишет «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный мининвест.

В ведомстве напомнили, что в Московской области действует горячая линя поддержки предпринимателей. По номеру 0150 можно получить информацию о формах поддержки бизнеса и инвестиционных площадках региона.