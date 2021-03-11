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Haval выпустил новый кроссовер Chitu

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Китайская компания Haval выпустила новый кроссовер Chitu. Об этом 11 марта сообщает «Авторевю».

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По данным издания, в модельном ряду Haval Chitu заменит кроссовер Haval F5. Длина модели составляет 4450 мм, ширина — 1841 мм, высота — 1625 мм. Колесная база достигает 2700 мм.

Автомобиль получил широкую решетку радиатора, пластиковые черные накладки по периметру кузова и крупный спойлер на двери багажника. Сзади фонари соединены между собой горизонтальной полосой.

В салоне установлена медиасистема с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, виртуальная приборная панель и двухзонный климат-контроль. Среди опций предусмотрены панорамная крыша, электропривод передних сидений и автопарковщик. Кроме того, Haval Chitu оснащен камерой DMS (Driver Monitoring System): она расположена у основания стойки лобового стекла и отслеживает усталость водителя.

Кроссовер Haval Chitu оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 и 184 л.с. Коробка передач — семиступенчатая роботизированная. Кроме того предусмотрены гибридные версии модели.

На китайском рынке Haval Chitu появится уже в апреле. Не исключено, что спустя некоторое время эти кроссоверы пойдут на экспорт.

21 января сообщалось, что Haval отзывает с российского рынка для ремонта 16 075 автомобилей моделей F7 и F7X, реализованных с мая 2019 года по январь 2021 года. В результате воздействия низких температур на некоторых автомобилях нарушается герметичность топливной системы.

О проблемах с топливной системой автомобилей Haval стало известно в декабре 2020 года. Тогда за несколько дней в Ханты-Мансийском автономном округе загорелись минимум пять Haval F7 и F7x.

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