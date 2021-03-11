Алекперов заявил о возможном резком росте потребления нефти после пандемии

Потребление нефти может резко увеличиться после окончания пандемии коронавируса в мире. Об этом в четверг, 11 марта, заявил глава «Лукойла» Вагит Алекперов.

В ходе совещания о мерах по повышению инвестиционной активности он попросил президента России Владимира Путина дать поручение проработать вопрос и найти решение по стимулированию добычи сверхвязких и вязких видов нефти.

Помимо этого, глава «Лукойла» поднял тему поддержки работы высокообводненных и выработанных месторождений. Он отметил, что в компании считают, что эксперимент по НДД (налог на дополнительный доход) успешно завершен, он показал свою эффективность, привлек колоссальные средства.

«Поэтому сегодня мы готовы перейти к масштабированию в регионах добычи для трудноизвлекаемых, высокообводненных запасов <…> Это даст возможность нам быть готовыми в ближайшее время покрыть тот дефицит, который может образоваться в нефти на международных рынках. Мы верим в то, что потребление резко вырастет после окончания пандемии», ― сказал Алекперов.

Также он указал на то, что актуальная тенденция, которую показывает мировой рынок, ― это четкий ориентир, что в настоящее время цены не только стабилизировались, но и растут.

В начале марта состоялся министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, в ходе которого были рассмотрены потенциальные объемы добычи стран — членов альянса в апреле. Заседание завершилось без рекомендации по странам объединения по уровням добычи нефти в следующем месяце.

Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам мероприятия сообщил, что в феврале Россия более чем на 100% исполнила свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+.

Тогда же он сообщил, что Москва увеличит добычу нефти в апреле на согласованные 130 тыс. баррелей в сутки, это важно для удовлетворения сезонного спроса на внутреннем рынке. Он отметил, что страны ОПЕК+ сохранят в апреле нефтедобычу на уровне марта. При этом будут сделаны исключения для России и Казахстана.

Кроме того, по итогам заседания Новак сказал, что министры альянса увидели признаки восстановления спроса на нефть и надеются, что текущий год станет ключевым для нефтяного рынка.

Ранее, 18 февраля, глава «Газпром нефти» Александр Дюков отметил, что потребление нефти в таких сегментах, как авиаперевозки и морские круизы, в целом будет ниже. Однако после возвращения к докризисному уровню стоит ожидать роста объемов потребления, так как мировая экономика продолжит восстанавливаться.