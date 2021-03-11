Неизвестные разгромили шхуну на популярном пляже во Владивостоке

Во Владивостоке на популярном пляже Патрокл неизвестные разорили выброшенную во время шторма северокорейскую шхуну. Вандалы насквозь пробили корпус судна.

Как поясняет Vostokmedia, шхуну выбросило на берег во время тайфуна «Хайшен», который обрушился на побережье Японского моря в начале сентября 2020 года.

За несколько дней Владивосток пережил сразу два тайфуна. Первый, «Майсак», обрушился на Приморский край 3 сентября, а второй — в ночь на 8 сентября. Некоторые районы края до сих пор не пришли в себя после случившегося.