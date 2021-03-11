Министр культуры Крыма объяснила свою нецензурную брань на совещании

Министр культуры Крыма Арина Новосельская объяснила, почему нецензурно выругалась на видеосовещании с участием главы полуострова Сергея Аксенова. Комментарий на эту тему она дала в четверг, 11 марта.

«Это было очень важное для министерства совещание, рассматривался ход работ на объектах культуры. И когда перестала работать техника и я не могла физически слышать, что происходит на ВКС, у меня вырвались «непарламентские» выражения», — цитирует Новосельскую «Крым 24».

Глава минкультуры полуострова также извинилась и подчеркнула, что «больше всех переживает из-за этой ситуации».

Ранее в этот же день во время видеосовещания по реализации федеральных целевых программ в Крыму произошло внеплановое включение Новосельской, которая нецензурно возмутилась возникшими у нее сбоями в работе техники.

Аксенов, в свою очередь, возмутился случившимся и поручил вице-премьеру республики Михаилу Назарову провести служебную проверку.

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков отметил, что использование нецензурных выражений на совещании не красит Новосельскую, но это не повод для ее увольнения.