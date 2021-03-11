ЦБ сообщил о снижении международных резервов России

Международные резервы России по состоянию на 5 марта снизились за неделю на $9,5 млрд (–1,6%) — до $580,1 млрд. Об этом сообщается в четверг, 11 марта, на сайте Центробанка.

Регулятор пояснил, что резервы сократились «в результате снижения цен на золото и отрицательной курсовой переоценки», передает RT.

По состоянию на 4 декабря прошлого года международные резервы России составляли $587,7 млрд.

29 октября президент страны Владимир Путин заявил, что объем золотовалютных резервов России на середину октября составил $585 млрд.

По словам российского лидера, размер Фонда национального благосостояния достиг около $176 млрд. В государстве сохраняется и одна из наименьших в мире долговых нагрузок.

В начале августа международные резервы России впервые в истории превысили $600 млрд. Однако через неделю под воздействием снижения цен на золото, а также переоценки активов в резервных валютах на фоне укрепления доллара США на мировых рынках их объем сократился.

Ранее в четверг глава Центробанка Эльвира Набиуллина сказала в интервью «Известиям», что в 24 российских регионах льготную ипотеку как антикризисную меру можно было бы продлить. В этих субъектах спрос на недвижимость еще не восстановился, поэтому негативного эффекта от меры не будет, пояснила она.