Фрагмент ракеты-носителя «Союз-2» эвакуируют в Якутии

В Якутии в Кобяйском районе начались работы по эвакуации фрагмента второй ступени ракеты-носителя «Союз-2». Его обнаружили после пуска, который состоялся 18 декабря 2020 года.

Как рассказали ИА SakhaNews в республиканском министерстве экологии, работы будут проводиться до 19 марта. К месту обнаружения фрагмента направили представителей Кобяйской инспекции ГЭН ведомства и ГБУ «РИАЦЭМ».

Работы в районах падения проводятся в соответствии с договором о порядке и условиях эпизодического использования части территории Якутии для функционирования районов падения отделяющихся частей космических объектов.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2» с использованием отделяющихся частей ракет-носителей состоялся с космодрома Восточный 18 декабря 2020 года.

С 18 марта начнется подготовка к очередному пуску ракеты-носителя «Союз-2» с космическими аппаратами OneWeb с космодрома Восточный. Запуск британских спутников связи запланирован на 25 марта.