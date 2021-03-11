«Дорожное радио» и парк «Сказка» пригласили всех на Широкую Масленицу

14 марта в парке «Сказка» при поддержке «Дорожного радио» можно будет весело и душевно отметить Широкую Масленицу. Всех гостей праздника ждет зажигательная программа, включающая в себя веселые хороводы, народные гулянья и, конечно, выступления известных артистов.

С 13 до 16 часов в парке пройдет праздничный концерт. Марк Тишман, Руслан Алехно, Ксения Коламбацкая и другие талантливые исполнители исполнят самые душевные песни для всех гостей праздника.

Тех, кто решит провести это день вместе с нами, ждут веселые конкурсы, приятные подарки и, конечно, самая теплая атмосфера в день проводов русской зимы.

Участие в празднике бесплатное. Вход на территорию парка «Сказка» свободный.