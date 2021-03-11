Путин назвал реалистичным экспорт услуг строительной отрасли России

Возможности строительной отрасли в России значительно выросли, экспорт таких услуг стал реальностью. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с бизнесом 11 марта.

Он отметил, что строительные услуги могут быть предметом экспорта наравне с углеводородами и промышленными товарами.

«Я знаю, возможности строительной отрасли у нас выросли значительно, и то, о чем вы говорите (экспорт строительных услуг. — Ред.), вполне реалистично. Надо над этим всем вместе поработать», — подчеркнул президент.

Он указал на то, что еще недавно экспорт из России сельскохозяйственной продукции казался маловероятным.

«Но это всё происходит. И здесь то же самое», — добавил Путин.

Согласно подсчетам федерального центра «Агроэкспорт» Минсельхоза, за прошедший год Россия поставила рекорд по поставкам продовольствия за рубеж — 79 млн т продукции АПК на $30,7 млрд. Продукцию российского производства покупали в 150 странах. Лидерами стали Китай, Турция и Казахстан.

В апреле прошлого года Путин сообщил, что правительство поддержит строительный комплекс, который станет локомотивом на этапе восстановления российской экономики. Президент отметил, что в строительной сфере важно учитывать необходимость непрерывного режима работы, в частности, на жизненно важных объектах.

Премьер-министр России Михаил Мишустин также заявил о важности поддержки жилищного строительства в условиях распространения коронавируса. Он подчеркнул, что недавний переход на новую финансовую схему с использованием эскроу-счетов полностью изменил схему работы сферы, а ситуация с вирусом привела к новым рискам.

Позднее, в сентябре, Владимир Путин отметил, что трудности стройкомплекса России оказались менее сложными, чем ожидалось.