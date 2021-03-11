Во Франции ослабят ограничения на поездки в некоторые страны

Власти Франции с 12 марта ослабят ограничения на поездки в Австралию, Южную Корею, Израиль, Японию, Новую Зеландию, Великобританию и Сингапур. Об этом сообщили в четверг, 11 марта, в министерстве иностранных дел (МИД) страны.

«В постановлении, которое будет опубликовано в пятницу, 12 марта, больше не будет необходимости обосновывать вескую причину для поездки в Австралию, Южную Корею, Израиль, Японию, Новую Зеландию, Соединенное Королевство и Сингапур или обратно в связи с широким распространением британского штамма во Франции и особой санитарной ситуации в этих странах», — говорится в коммюнике министерства.

Как уточнили в ведомстве, требование об обязательном отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19 за 72 часа до поездки остается в силе.

Ограничения на въезд и выезд в страны за пределами ЕС были введены 1 февраля в связи с распространением новых штаммов COVID-19. Разрешались поездки только по веским причинам.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 11 марта, во Франции выявили 3 963 165 случаев заболевания COVID-19, из них 89 565 случаев с летальным исходом.