Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
Путин объяснил санкции против России самим фактом ее существования
Мир
Принц Уильям отреагировал на скандальное интервью Меган Маркл
Общество
В ВОЗ заявили о небольшом улучшении ситуации с COVID-19 в России
Общество
Омбудсмен Москвы поддержала идею рабочей четырехдневки для женщин
Мир
ООН зафиксировала проявление вражды к нацменьшинствам на Украине
Мир
Намибия стала 50-й одобрившей «Спутник V» страной
Наука
Экипаж МКС завершил ремонт российского модуля «Звезда»
Мир
Порошенко потребовал от ВЭФа исправить «ошибку» о княгине Ольге
Общество
Министр культуры Крыма объяснила свою нецензурную брань на совещании
Сюжет:

Во Франции ослабят ограничения на поездки в некоторые страны

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Франции с 12 марта ослабят ограничения на поездки в Австралию, Южную Корею, Израиль, Японию, Новую Зеландию, Великобританию и Сингапур. Об этом сообщили в четверг, 11 марта, в министерстве иностранных дел (МИД) страны.

Третье пришествие: накроет ли очередная волна Европу
Страны ЕС опять начали усиливать меры безопасности

«В постановлении, которое будет опубликовано в пятницу, 12 марта, больше не будет необходимости обосновывать вескую причину для поездки в Австралию, Южную Корею, Израиль, Японию, Новую Зеландию, Соединенное Королевство и Сингапур или обратно в связи с широким распространением британского штамма во Франции и особой санитарной ситуации в этих странах», — говорится в коммюнике министерства.

Как уточнили в ведомстве, требование об обязательном отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19 за 72 часа до поездки остается в силе.

Ограничения на въезд и выезд в страны за пределами ЕС были введены 1 февраля в связи с распространением новых штаммов COVID-19. Разрешались поездки только по веским причинам.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 11 марта, во Франции выявили 3 963 165 случаев заболевания COVID-19, из них 89 565 случаев с летальным исходом.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021