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Путин заявил об отсутствии интереса России во «внутренних разборках» США

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Россия заинтересована в стабильности в США, нам не нужны их «внутренние разборки», заявил в четверг, 11 марта, президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по повышению инвестиционной активности.

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Глава государства подчеркнул, что сегодня количество факторов неопределенности не снижается.

«Ну, допустим, за океаном, часть лиц, которые совершили «прогулку» в Конгресс США — 150 человек арестовано, и им грозит тюремное заключение от 15 до 25 лет», — уточнил он.

Путин добавил, что неизвестно, закончатся ли на этом внутренние противоречия в США. Россия, по словам президента, заинтересована в окончании противоречий.

«Потому что мы заинтересованы в стабильных отношениях со всеми нашими основными партнерами, а внутренние разборки не дают возможности по внутриполитическим соображениям наладить такую стабильность в наших межгосударственных отношениях», — подчеркнул он.

6 января в США сторонники на тот момент действующего президента США Дональда Трампа осуществили штурм Капитолия, ворвавшись в здание конгресса. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский. Более сотни человек были взяты под арест.

21 февраля кандидат на пост главы минюста США, генеральный прокурор страны Меррик Гарленд пообещал привлечь к ответственности участников беспорядков в конгрессе. По словам Гарленда, январские события — это «гнусное нападение», целью которого стал подрыв демократии и мирной передачи власти 46-му президенту Штатов Джо Байдену.

10 марта стало известно, что министерство обороны США намерено одобрить запрос полиции Капитолия о продлении охраны военнослужащими нацгвардии территории вокруг конгресса и самого комплекса до мая.

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