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Путин поздравил Томаса Баха с переизбранием на пост президента МОКа

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Президент России Владимир Путин поздравил президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха с переизбранием на новый срок. Телеграмма главы российского государства опубликована в четверг, 11 марта, на сайте Кремля.

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Российский лидер отметил, что итоги голосования о переизбрании Баха свидетельствуют о признании его большого личного вклада в развитие олимпийского движения и популяризацию спорта в мире.

«Хотел бы подтвердить готовность России к продолжению конструктивного взаимодействия с МОК по всем направлениям», — подчеркнул Путин.

Действующий президент МОКа Томас Бах был переизбран 10 марта на новый четырехлетний срок. На этот пост он был единственным кандидатом. Переизбрание поддержали 93 человека, против проголосовал один.

Его полномочия после переизбрания вступят в силу по окончании Олимпиады в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа этого года.

67-летний Бах возглавляет МОК с 2013 года.

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