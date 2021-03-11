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Путин оценил влияние решений ОПЕК+ на восстановление мировой экономики

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Президент России Владимир Путин в четверг, 11 марта, на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности заявил, что решения в рамках ОПЕК+ дают основания полагать, что переход мировой экономики к нормальному режиму будет мягким.

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«Я думаю, что решения, которые были приняты в последнее время в рамках ОПЕК+, все-таки дают нам основания полагать, что переход к нормальному режиму мировой экономики будет мягким, спокойным, стабильным», — сказал он.

Кроме того, президент указал, что вице-премьер страны Александр Новак смог «выговорить» благоприятные условия для работы российской отрасли, предполагающие постепенное повышение добычи.

«Будем надеяться, что резких движений здесь не будет», — добавил Путин.

Вдобавок к этому глава государства попросил правительство поработать над налоговыми стимулами для высоковязкой и высокообводненной нефти.

Накануне Новак сообщил, что добычу нефти в России в апреле восстановят на 45% в рамках соглашений ОПЕК+. По его словам, суточная добыча составит 890 баррелей.

Ранее в этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что России и Саудовской Аравии необходимо развивать сотрудничество на мировом рынке углеводородов, в том числе в формате ОПЕК+.

В начале марта состоялся министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, в ходе которого были рассмотрены потенциальные объемы добычи стран — членов альянса в апреле. Заседание завершилось без рекомендации по странам объединения по уровням добычи нефти в следующем месяце.

Новак по итогам мероприятия сообщил, что в феврале Россия более чем на 100% исполнила свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+.

Тогда же он сообщил, что Москва увеличит добычу нефти в апреле на согласованные 130 тыс. баррелей в сутки, это важно для удовлетворения сезонного спроса на внутреннем рынке. Он отметил, что страны ОПЕК+ сохранят в апреле нефтедобычу на уровне марта. При этом будут сделаны исключения для России и Казахстана.

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