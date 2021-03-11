Дело возбудили после нападения собак на людей в Тынде

В Тынде возбуждено уголовное дело по факту нападения стаи собак на детей и взрослых. Несколько инцидентов произошло в период с апреля 2020 года по февраль 2021 года в поселке Дипкун.

В областной прокуратуре установили, что организация, ответственная за работу по регулированию численности бездомных животных, надлежащим образом ее не выполняла. Речь идет о МКУ «Дирекция по содержанию и обслуживанию административных зданий и автотранспорта администрации Тындинского района». При наличии средств компания не заключила договор на отлов и содержание животных, субвенция использована не была.

Прокуроры установили, что в Дипкуне есть приют, предназначенный для размещения 42 собак. На момент проверки там находилось всего 23 собаки и часть вольеров пустовала. Выяснилось, что животные содержатся в приюте с 2018 года. На волю их не выпускают из-за того, что они не стерилизованы. При этом в поселке есть кабинет для оказания ветеринарной помощи животным.

Как пишет Амурская служба новостей, по результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Расследование дела контролирует прокуратура.

9 марта сообщалось, что в селе Игнатьево Амурской области первых животных принял новый приют. Туда будут привозить собак после отлова из других муниципалитетов.