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Силуанов заявил о недопустимости дальнейшего роста ставок в экономике

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Необходимо не допустить дальнейшего роста ставок в экономике. Основным инструментом для этого станет снижение дефицита бюджета. Об этом 11 марта заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

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Силуанов отметил, что постепенное сокращение дефицита бюджета направлено на то, чтобы ставки приводились к тем уровням, которые были бы интересны для инвестирования. Вопрос о снижении дефицита бюджета министр финансов РФ назвал одним из ключевых элементов для снижения ставок.

«Потому что ставки в экономике ориентируются на стоимость наших бумаг, которые мы выпускаем, на наши ОФЗ (облигации федерального займа. — Ред.). Чем больше мы их выпускаем, тем большую, соответственно, доходность требуют от нас наши банки. И, соответственно, чем выше стоимость наших бумаг, тем выше стоимость кредитов», — заявил Силуанов на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности под председательством президента РФ Владимира Путина.

Ранее в тот же день Антон Силуанов заявил, что нельзя создавать «суперльготные условия» для бизнеса при инвестировании в новые проекты и перекладывать риски на государство. Глава Минфина также отметил, что механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) не должен применяться массово по всей стране.

Путин также заявил о необходимости системно поддерживать инвестиционные проекты российского бизнеса. Он отметил, что риски инвестиций в российскую экономику серьезно снизились. Глава государства также выразил уверенность в том, что российские экспортеры закончат 2021 год с хорошими финансовыми результатами.

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