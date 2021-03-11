Силуанов заявил о недопустимости дальнейшего роста ставок в экономике

Необходимо не допустить дальнейшего роста ставок в экономике. Основным инструментом для этого станет снижение дефицита бюджета. Об этом 11 марта заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Силуанов отметил, что постепенное сокращение дефицита бюджета направлено на то, чтобы ставки приводились к тем уровням, которые были бы интересны для инвестирования. Вопрос о снижении дефицита бюджета министр финансов РФ назвал одним из ключевых элементов для снижения ставок.

«Потому что ставки в экономике ориентируются на стоимость наших бумаг, которые мы выпускаем, на наши ОФЗ (облигации федерального займа. — Ред.). Чем больше мы их выпускаем, тем большую, соответственно, доходность требуют от нас наши банки. И, соответственно, чем выше стоимость наших бумаг, тем выше стоимость кредитов», — заявил Силуанов на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности под председательством президента РФ Владимира Путина.

Ранее в тот же день Антон Силуанов заявил, что нельзя создавать «суперльготные условия» для бизнеса при инвестировании в новые проекты и перекладывать риски на государство. Глава Минфина также отметил, что механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) не должен применяться массово по всей стране.

Путин также заявил о необходимости системно поддерживать инвестиционные проекты российского бизнеса. Он отметил, что риски инвестиций в российскую экономику серьезно снизились. Глава государства также выразил уверенность в том, что российские экспортеры закончат 2021 год с хорошими финансовыми результатами.