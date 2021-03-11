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Владелицу выпавшей из окна рыси вызовут в Минэкологии Подмосковья

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Министерство экологии и природопользования Московской области подтвердило сообщения о том, что из окна квартиры в ЖК «Город набережных» в Химках выпала рысь. Также там отметили, что владелицу животного вызовут в ведомство для объяснений. Об этом сообщили в четверг, 11 марта, в пресс-службе министерства.

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«Возбуждено дело об административном правонарушении, владелица животного будет вызвана в министерство для объяснений», — цитирует агентство городских новостей «Москва» слова заместителя председателя правительства Московской области, министра экологии и природопользования региона Андрея Разина.

По его словам, информация о том, что рысь серьезно повредила лапу, не соответствует действительности. Животное получило только ушибы. На момент проверки зверь уже находился в ветклинике на карантине, жизни рыси ничто не угрожает.

Также в министерстве отметили, что рысь внесена в Красную книгу Московской области.

Накануне рысь сбежала из квартиры в Химках. Хищник выпал с пятого этажа. Сотрудники ветеринарной службы поймали животное и увезли в ветклинику, сообщается на сайте kp.ru.

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