В Москве водитель электросамоката сбил ребенка и сломал ему челюсть

В Москве водитель электросамоката сбил 11-летнего мальчика и скрылся, сообщает 11 марта телеканал РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел в Стрельбищенском переулке.

После случившегося у ребенка диагностировали перелом челюсти.

Родители мальчика обратились в полицию. Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту.

Ранее, в ноябре прошлого года, сообщалось, что жителя Казани лишили прав за пьяную езду на электросамокате.

У 54-летнего водителя не было с собой документов, позволяющих управлять транспортным средством.

Позднее, в январе, в департаменте транспорта Москвы и Министерстве транспорта России назвали требования к водителям электросамокатов, гироскутеров, моноколес и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

В частности, в ведомстве указали, что максимальная скорость СИМ на проезжей части не должна превышать 25 км/ч, на тротуаре они обязаны двигаться со скоростью людского потока и им запрещается движение по большим магистралям, в том числе по МКАД и ТТК.