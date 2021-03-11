Центральные улицы перекроют для съемок фильма во Владивостоке

Во Владивостоке для съемок художественного фильма перекроют центр города. Съемочная группа будет работать на улицах Светланской и Набережной вечером и ночью с 12 по 13 и с 19 по 20 апреля.

Городская администрация опубликовала постановление «Об обеспечении безопасности дорожного движения при проведении мероприятий по съемке полнометражного фильма». Объехать закрытые участки предлагается по улицам Пограничной, Тигровой, Алеутской и 1-й Морской, пишет ИА PrimaMedia.

С середины марта во Владивостоке начнутся съемки полнометражного художественного фильма с рабочим названием «Владивосток». Представители «Мосфильма» ранее уже побывали в городе и наметили места съемок. Всего запланировано порядка 35 смен. Сам проект был запущен еще в декабре 2020 года, и теперь настало время натуральных съемок.

Автор сценария — Алексей Бузин, который работал над такими фильмами, как «Решение о ликвидации» и «Анна Каренина. История Вронского». Режиссер-постановщик — Антон Борматов. Он известен по картинам «Чужая», «Околофутбола», сериалам «Ольга» и «Подкидыш». Генеральный продюсер проекта — Карен Шахназаров.

Премьера запланирована на эту осень.