Патрушев заявил о потребности агрокомплекса в 35 тыс. иностранных работников

Агрокомплекс России нуждается в привлечении примерно 35 тыс. иностранных рабочих. Об этом в четверг, 11 марта, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

«В настоящий момент существует потребность растениеводства в привлечении дополнительно иностранной рабочей силы, она составляет около 35 тыс. человек», ― сказал он в ходе заседания правительства.

Ранее, 24 февраля, стало известно, что председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил провести ревизию востребованных специальностей, а также уделить больше внимания подготовке собственных кадров в строительной сфере и сельском хозяйстве, чтобы не допустить «зависимости страны от иностранной рабочей силы».

Сенатор, ссылаясь на данные МВД России, отметил, что в результате пандемии коронавируса число мигрантов в стране снизилось почти в два раза: с 11 млн до 6 млн человек, большинство из них работает по патентам.

Как сообщали «Известия» 10 февраля, первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов попросил вице-премьера Викторию Абрамченко посодействовать привлечению иностранных рабочих в страну для сезонных работ в поле.

В письме Абрамченко он подчеркнул, что некоторые процессы требует привлечения рабочих из-за границы, поскольку у них есть необходимые навыки и опыт. В прошлом году работы прошли в штатном режиме, но полностью решить вопрос с нехваткой иностранных кадров не удалось.