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В Киеве усомнились в возможности вхождения ДНР и ЛНР в состав России

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Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) вряд ли могут войти в состав России, так как для РФ это было бы экономически невыгодно. Такое мнение 11 марта выразил вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

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«В России и своя экономическая ситуация очень сложная. Взять себе на плечи еще несколько миллионов населения нетрудоспособных людей, которые не генерируют налоги? У них и так минус, а сами ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, неподконтрольные Киеву. — Ред.) им уже обходятся в миллиарды долларов в год», — сказал Резников местному изданию «Обозреватель».

Резников отметил, что Россия не нуждается в Донбассе. Более того, по его словам, россияне не воспринимают жителей ДНР и ЛНР как своих сограждан и относятся к ним без уважения.

«Да, многие в Луганской и Донецкой областях говорят на русском, но по этническому составу они украинцы, которые не нужны России. Разве что в качестве рабочей силы», — добавил Резников.

Днем ранее глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что план по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, который анонсирует Киев, является очередной попыткой не выполнять Минские соглашения.

10 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не владеют информацией о новом плане мирного урегулирования ситуации в Донбассе.

Заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин назвал заявления властей Украины о готовности к мирному урегулированию ситуации в Донбассе частью внутриполитической кампании президента страны Владимира Зеленского.

Накануне глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев доработал план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Парижем и Берлином. По его словам, новый конкретный план отвечает духу Минских соглашений и соответствует нормам международного права. Он также добавил, что теперь этот план ждет одобрения со стороны России.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота на Украине. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить Минские договоренности и вести прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах контактной группы в Минске, которая с осени 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Но и после соглашений о перемирии между конфликтующими сторонами продолжаются перестрелки.

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