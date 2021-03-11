Центры цифровых компетенций откроют в муниципалитетах Калужской области

В 2021 году центры цифровых компетенций откроют во всех крупных муниципалитетах Калужской области, сообщил заместитель губернатора Дмитрий Разумовский. Специалисты МФЦ организуют клиентское сопровождение получения электронных услуг, а также обучают желающих работать с порталом госуслуг. Первый такой центр был открыт в конце прошлого года в Калуге.

По словам Разумовского, в call -центре МФЦ до конца года запустят виртуального консультанта (чат-бота) с имитацией живой человеческой речи, передает газета «Весть». Среди других ключевых задач работы министерства цифрового развития региона были обозначены: развитие облачных сервисов, обеспечение доступом к сети интернет населенные пункты с численностью до 100 человек, дальнейший перевод услуг в электронный вид.

Ранее в Минздраве РФ заявили, что на прием в частные медицинские организации можно будет записаться на портале госуслуг. К Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ) будут подключены программные обеспечения ONDOC и «Маркетплейс ДокДок». Такое решение в целях улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности принял президиум правительственной комиссии по использованию информационных технологий.