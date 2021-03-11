Красноярский край начал подготовку к пожароопасному сезону

В Красноярском крае началась активная подготовка к пожароопасному сезону. К тренировкам и учениям приступили специалисты авиаподразделений краевого лесопожарного центра. Занятия проводятся в Енисейске на базе учебного центра. Обучение проходят 27 сотрудников. Им рассказывают о тактике тушения лесных пожаров, землях лесного фонда. Инструкторы парашютно-пожарной группы учатся оперативно реагировать на возникающие угрозы и непредвиденные ситуации.

Как рассказал ИА KrasnoyarskMedia замначальника региональной диспетчерской службы Александр Сесслер, сотрудникам во время практических занятий преподают азы воздушных тренировок. Они будут учиться укладывать парашюты, прыгать с вышки и отрабатывать на специальном тренажере выход с борта самолета АН-2.

С 20 марта лесных авиапожарных будут готовить на базе аэропорта Шушенское. Парашютист должен сделать по 12 прыжков с парашютом с борта самолета.

Каждый лесной авиапожарный, независимо от стажа работы, опыта и квалификации, обязан ежегодно прослушивать теоретический курс и отрабатывать навыки прыжков и спусков с тренировочной вышки и воздушных судов, рассказал агентству глава краевого лесопожарного центра Виталий Простакишин.

В рамках нацпроекта «Экология» в 2020 году в Красноярском крае удалось значительно обновить материально-техническую базу лесопожарных формирований. В этом году планируется закупить 227 единиц специального снаряжения и оборудования.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области с 10 марта объявили пожароопасный сезон. Наиболее сложным в регионе считается период с марта по апрель.