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Экс-глава Удмуртии попросил суд освободить его от наказания из-за болезни

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Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев, приговоренный к 10 годам колонии, просит суд освободить его от наказания в связи с болезнью, сообщает в четверг, 11 марта, объединенная пресс-служба судейского сообщества региона.

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«В Завьяловский районный суд поступило ходатайство осужденного Соловьева А. В. об освобождении от наказания в связи с болезнью в соответствии со ст. 81 УК РФ. Соловьев А. В. отбывает наказание в виде лишения свободы, находится в медицинском учреждении ФСИН России», — приводит ТАСС текст сообщения.

В ноябре прошлого года Генеральная прокуратура предъявила иск к Соловьеву, его семье и подконтрольным им фирмам об изъятии имущества стоимостью свыше 200 млн рублей.

Соловьева обвинили в получении взяток в период с 2014 по 2016 год на сумму 139 млн рублей наличными плюс доля в размере 2,7 млн рублей в коммерческой организации.

В октябре 2020 года суд приговорил Соловьева к лишению свободы сроком на 10 лет и штрафу в размере 275 млн рублей. Экс-чиновник будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

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