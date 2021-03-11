Зампрокурора Подмосковья Якубов подал рапорт об увольнении

Заместитель прокурора Московской области Семен Якубов написал рапорт об отставке по собственному желанию. Об этом в четверг, 11 марта, сообщила руководитель пресс-службы надзорного ведомства Наталья Григорьева.

«Якубовым подан рапорт на увольнение по собственному желанию, который в настоящее время находится на рассмотрении», — цитирует Григорьеву агентство ТАСС.

Якубов родился в 1977 году в Махачкале Республики Дагестан. С 2009 по 2010 год занимал должность руководителя Северного следственного отдела при прокуратуре РФ. В 2010–2014-х годах был заместителем прокурора Центрального административного округа города Москвы, а в 2014–2017-х годах был городским прокурором Московской области.

На должность заместителя прокурора Московской области Якубов был назначен приказом генерального прокурора РФ от 21 апреля 2017 года, награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».