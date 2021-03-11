Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
Путин объяснил санкции против России самим фактом ее существования
Мир
Принц Уильям отреагировал на скандальное интервью Меган Маркл
Мир
Еще три страны приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca
Общество
Омбудсмен Москвы поддержала идею рабочей четырехдневки для женщин
Мир
ООН зафиксировала проявление вражды к нацменьшинствам на Украине
Мир
Намибия стала 50-й одобрившей «Спутник V» страной
Наука
Экипаж МКС завершил ремонт российского модуля «Звезда»
Мир
Порошенко потребовал от ВЭФа исправить «ошибку» о княгине Ольге
Общество
Министр культуры Крыма объяснила свою нецензурную брань на совещании

Зампрокурора Подмосковья Якубов подал рапорт об увольнении

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель прокурора Московской области Семен Якубов написал рапорт об отставке по собственному желанию. Об этом в четверг, 11 марта, сообщила руководитель пресс-службы надзорного ведомства Наталья Григорьева.

Отставка на новичка: Андрей Круглов покинет пост замглавы Минфина
По данным источников, он освободит эту позицию под следующего куратора бюджетного процесса

«Якубовым подан рапорт на увольнение по собственному желанию, который в настоящее время находится на рассмотрении», — цитирует Григорьеву агентство ТАСС.

Якубов родился в 1977 году в Махачкале Республики Дагестан. С 2009 по 2010 год занимал должность руководителя Северного следственного отдела при прокуратуре РФ. В 2010–2014-х годах был заместителем прокурора Центрального административного округа города Москвы, а в 2014–2017-х годах был городским прокурором Московской области.

На должность заместителя прокурора Московской области Якубов был назначен приказом генерального прокурора РФ от 21 апреля 2017 года, награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021