На решение проблемы обманутых дольщиков может потребоваться 300 млрд рублей

Решение проблемы обманутых дольщиков в России требует финансирования в размере почти 300 млрд рублей. Об этом сообщил 11 марта генеральный директор Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Константин Тимофеев.

По его словам, всего по России на эти цели необходимо около 300 млрд рублей с учетом денежных средств, которые уже выделены.

«Таковы наши прогнозы, потому что порядка 2 200 объектов у нас в реестре проблемных и есть предположение, что порядка 10% дополнительно объектов появится. У нас есть сегодня 27 млрд рублей из федерального бюджета, плюс мы еще получаем денежные средства застройщиков – в этом году будет порядка 10 млрд рублей. И денег сейчас достаточно», – сказал он ТАСС.

По его словам, дополнительные ресурсы уже заложены в федеральный бюджет на плановый период 2022-2023 годов, что позволяет уже в настоящее время рассматривать возможность использования данных средств в перспективе на дополнительные объекты.

«Сегодня у нас объектов в рассмотрении – порядка 780 (объектов) по всей стране», – сказал Тимофеев.

Ранее в этот же день стало известно, что Фонд защиты прав граждан ― участников долевого строительства предложил обманутым дольщикам снизить ставки по ранее оформленным ипотечным кредитам. Тимофеев подчеркнул, что ставки необходимо уменьшить как минимум на период, пока дома обманутых дольщиков не будут введены в эксплуатацию или пока людям не будет выплачена компенсация.

9 марта «Известия» со ссылкой на участников рынка недвижимости сообщили, что в 2020 году с московского рынка ушли практически все мелкие ненадежные застройщики. Оставшиеся крупные игроки увеличили долю сданных вовремя новостроек в прошлом году на 5%, доведя эту цифру до 62%.