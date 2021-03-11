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Колумбийского ведущего придавило огромным экраном в прямом эфире

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Огромный экран упал на колумбийского ведущего спортивного телеканала ESPN Карлоса Ордуса во время прямого эфира. Несмотря на сильный удар, спортивный обозреватель отделался синяками.

Ведущий программы объявил рекламную паузу. Пострадавшему немедленно вызвали скорую помощь. Медики констатировали, что журналист просто ушибся и отколол маленький кусочек зуба, ударившись о стол из-за удара экраном по спине, сообщается на сайте kp.ru.

Позже Ордус сообщил, что после происшествия чувствует себя нормально, сообщает телеканал «360».

«Тем, кто написал мне после вчерашнего происшествия, я должен сказать, что я в порядке, слава Богу. После медицинского осмотра, обследований оказалось, что я отделался синяками и шишкой на носу (без перелома). Спасибо всем, кто беспокоился», — заявил он в Twitter.

Ранее, 30 декабря, телеведущую и блогера Регину Тодоренко экстренно госпитализировали на Бали с травмой ноги. Она занималась серфингом с инструктором, затем неудачно упала и ударилась.

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