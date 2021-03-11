В Минфине прокомментировали «суперльготные условия» для бизнеса

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нельзя создавать «суперльготные условия» для бизнеса при инвестировании в новые проекты и перекладывать риски на государство. Об этом он сообщил в четверг, 11 марта, на совещании президента России Владимира Путина о мерах по повышению инвестиционной активности.

Глава Минфина также отметил, что механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) не должен применяться массово по всей стране.

«Наша позиция такая, что мы изначально договаривались, что это не должно быть массово. У нас вся страна не должна жить по СЗПК», — сказал Силуанов.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил о необходимости системно поддерживать инвестиционные проекты российского бизнеса. Он отметил, что риски инвестиций в российскую экономику серьезно снизились.

На совещании глава государства также выразил уверенность в том, что российские экспортеры закончат 2021 год с хорошими финансовыми результатами.

28 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистами отметил, что в государстве необходимо создавать благоприятную атмосферу в сфере инвестиций.