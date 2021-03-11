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Ликвидированный в Махачкале боевик планировал атаку на правоохранителей

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Ликвидированный в Махачкале боевик был ранее судим и планировал нападение на сотрудников правоохранительных органов. Об этом в четверг, 11 марта, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

«По данным оперативного штаба НАК в Республике Дагестан, нейтрализованный бандит был ранее судим за террористические преступления и вынашивал намерение осуществить нападение на сотрудников правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

На месте перестрелки обнаружили автомат, боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также другие доказательства преступных намерений боевика.

В НАК отметили, что слаженные действия спецслужб и сил правопорядка позволили предотвратить резонансное преступление террористической направленности, которое могло повлечь жертвы среди гражданского населения и сотрудников силовых структур.

Уточняется, что режим контртеррористической операции, который был введен в этот же день в Советском районе Махачкалы, снят.

11 марта в Дагестане ликвидировали боевика, планировавшего террористический акт. Он оказал вооруженное сопротивление в ходе проведения контртеррористической операции. Сообщалось, что пострадавших среди сотрудников правоохранительных сил нет.

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