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В России более 5 тыс. полных тезок должников могут попасть в базу ФССП

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Свыше 5 тыс. россиян могут попасть в базу данных судебных приставов из-за совпадений имен с реальными должниками. Об этом заявила первый заместитель директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Ольга Помигалова в ходе проходящего в режиме онлайн круглого стола в Совете Федерации 11 марта.

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«Учитывая граждан, которые являются двойниками должников, у которых полностью совпадают фамилия, имя, отчество, дата рождения и место рождения, таких у нас порядка 5–6 тыс.» — отметила она.

По словам Помигаловой, по этим идентификаторам эти граждане являются полными двойниками с должниками, против которых применяются меры принудительного исполнения.

Чтобы полностью исключить возможность взыскания денег с человека, который их не должен, но у него совпадают данные с должником, ФССП предложила ввести дополнительные идентификаторы в виде паспорта или другого документа, устанавливающего личность, — ИНН или СНИЛС, если они есть.

Первый замдиректора ФССП напомнила, что, если, например, суд вынес решение в отношении гражданина, которого никак не идентифицировали дополнительно, «у нас он автоматически станет должником». Получая дополнительный документ, служба обязана в течение трех дней возбудить исполнительное производство. Информация появится в банке данных исполнительных производств, и двойник автоматически становится должником, таковым по сути не являясь.

«С этого момента для этого гражданина наступают некие негативные последствия, потому что он по банку данных является должником», — посетовала она.

Помигалова добавила, что решить проблему в комплексе поможет предлагаемый в разработанном законопроекте усеченный список дополнительных идентификаторов, которые должны указываться в поступающих приставам документах из судов. Наличие же СНИЛС помогает установить место работы должника.

В то же время она признала, что для запуска включения дополнительных идентификаторов в тексты судебных решений нужно решить техническую проблему взаимодействия судов с госорганами, у которых имеются персональные данные о гражданах. Это нужно, чтобы «у судов была возможность получать все идентификаторы, не прося их у гражданина», поэтому для введения этой нормы предусмотрен переходный период.

Проект закона в настоящее время находится в правительстве. Ранее требование вносить дополнительные идентификаторы в документы для приставов было законодательно установлено для других госорганов, которые направляют документы приставам.

В июле прошлого года региональные управления ФССП открыли горячие линии для граждан, чьи ФИО совпали с именами должников. Во избежание применения мер принудительного исполнения гражданам, у которых появился двойник, необходимо обратиться по единому номеру телефона: 8-495-580-59-31. Заявки принимаются в рабочие дни с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, по пятницам — с 9:00 до 16:45.

Также нужно представить документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина — копию паспорта, СНИЛС и ИНН.

Кроме того, о том, что делать в случае, если приходится отбиваться от долгов своего юридического двойника, «Известия» писали в феврале этого года.

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