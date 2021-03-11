Берлускони высказался за применение в Италии вакцины «Спутник V»

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони призвал власти ускорить темпы вакцинации населения от коронавируса и положительно оценил российскую вакцину «Спутник V». Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в его Facebook в четверг, 11 марта.

«Разрешить чрезвычайную санитарную ситуацию можно только при вакцинации большей части населения. Это должно быть сделано до лета», — отметил Берлускони.

Бывший премьер уточнил, что вакцина компании Pfizer подтвердила «выполнение всех своих обязательств», есть перспективы на использование в Италии других препаратов.

«Также российского «Спутника», который высоко оценивается специалистами», — добавил он.

8 марта сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma & Biotech договорились о производстве вакцины «Спутник V» в Италии. Производство препарата запланировано на июнь 2021 года. Планируется произвести 10 млн доз до конца этого года.

Ранее, 27 декабря, в странах Евросоюза началась кампания по вакцинации от COVID-19. В Италии тогда первыми вакцину получили сотрудники госпиталя Ладзаро Спалланцани в Риме. Позже, 9 марта, стало известно, что прививку сделал президент Италии Серджо Маттарелла.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 11 марта, в Италии выявлено 3 123 368 случаев заболевания коронавирусом, зафиксировано 100 811 летальных исхода. С начала пандемии полностью выздоровели 2 535 483 человека.