АвтоВАЗ вновь повысит цены на свои автомобили
Российский автопроизводитель АвтоВАЗ повысит рекомендованные розничные цены на новые автомобили Lada. Это произойдет 15 марта.
Как сообщает «Лада Онлайн» 11 марта, это будет второе повышение цен на автомобили Lada в текущем году. Прибавка в цене составит 11–20 тыс. рублей.
В частности, модель Lada Granta подорожает на 11 тыс. рублей, универсал Largus поднимется в цене на 14 тыс. рублей, а трехдверная версия Lada Niva Legend — на 8 тыс. рублей. Больше всего подорожает Lada Vesta — на 20 тыс. рублей.
Первое повышение цен на автомобили Lada в 2021 году было в январе. Тогда прибавка в цене составила примерно 2–5%.
12 января сообщалось, что АвтоВАЗ в 2020 году продал на российском и зарубежных рынках 393 806 машин, что на 5,2% меньше, чем в 2019 году.
Доля рынка бренда Lada в России составляет 21,5%. При этом самыми продаваемыми моделями на рынке РФ остаются Lada Granta и Lada Vesta.