Листвянку перевели на режим повышенной готовности из-за паводков

В поселке Листвянка Иркутской области ввели режим повышенной готовности. Причина — сложная паводковая ситуация. Из-за промерзания русла реки Крестовки наледные воды вышли к семи приусадебным участкам.

Накануне, 10 марта, состоялось выездное совещание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС администрации Листвянского муниципального образования. Угрозы для жилых домов пока нет.

Сотрудники местной администрации оповещают жителей, обследуют дома и участки дорог, проводится патрулирование для выявления новых возможных мест выхода наледи, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на региональный главк МЧС.

Режим повышенной готовности продолжает действовать в Усолье-Сибирском. Это связано с выходом из русла реки Скипидарки. Подтопленных жилых домов нет. Каждый день осуществляется проливка горячей водой русла реки и водопропускных труб. Проводится постоянный мониторинг обстановки.

Агентство уточняет, что весенним паводкам наиболее подвержены 11 районов Иркутской области. Это связано с характером вскрытия местных рек. Это западные, центральные, верхнеленские и северные территории.

Около 5 тыс. домов в 97 населенных пунктах могут оказаться в зонах возможного подтопления. В общей сложности в них проживает порядка 18,5 тыс. человек.