Власти ЮАР продлили до 15 апреля режим национального бедствия из-за COVID-19

Правительство Южно-Африканской Республики (ЮАР) продлило режим национального бедствия из-за пандемии COVID-19 до 15 апреля. Об этом сообщил в четверг, 11 марта портал Businesstech со ссылкой на заявление кабинета министров республики для СМИ.

Режим предусматривает комендантский час, обязательное ношение медицинских масок, соблюдение социальной дистанции, запрет на массовые мероприятия, ограничение по времени на продажу алкоголя и другие.

Ранее режим был введен до 15 марта, однако правительство решило продлить режим национального бедствия еще на месяц.

Согласно данным южноафриканского портала News24 на 11 марта, за последние сутки в ЮАР зарегистрировано 1477 новых случаев заболевания COVID-19, 109 новых случаев с летальным исходом зарегистрировали вечером 10 марта. Наибольшее количество смертей пациентов с COVID-19 зафиксировано в провинции Западный Кейп. Самое большое количество подтвержденных случаев заболевания в провинции Гаутенг.

Ранее, 3 марта, в ЮАР заявили о неожиданных свойствах южноафриканского штамма. Министр высшего образования, науки и технологии республики Блейд Нзиманде рассказал, что заболевшие южноафриканской разновидностью нового коронавируса защищены от повторного заражения этим и выявленными на более раннем этапе штаммами.

Вторая волна пандемии COVID-19 в ЮАР началась в декабре прошлого года, спустя примерно три месяца после окончания первой. Власти страны объявили, что главной причиной стало появление штамма, получившего маркировку 501Y.V2. Его обнаружили в октябре в округе Нельсон Мандела Бей в южной провинции Восточный Кейп. Новый штамм оказался агрессивным, что привело к стремительному увеличению числа заболевших и умерших.

В конце января вторая волна пошла в ЮАР на спад, и 28 февраля президент страны Сирил Рамапоса заявил об отмене некоторых карантинных мер.