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Власти ЮАР продлили до 15 апреля режим национального бедствия из-за COVID-19

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Правительство Южно-Африканской Республики (ЮАР) продлило режим национального бедствия из-за пандемии COVID-19 до 15 апреля. Об этом сообщил в четверг, 11 марта портал Businesstech со ссылкой на заявление кабинета министров республики для СМИ.

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Режим предусматривает комендантский час, обязательное ношение медицинских масок, соблюдение социальной дистанции, запрет на массовые мероприятия, ограничение по времени на продажу алкоголя и другие.

Ранее режим был введен до 15 марта, однако правительство решило продлить режим национального бедствия еще на месяц.

Согласно данным южноафриканского портала News24 на 11 марта, за последние сутки в ЮАР зарегистрировано 1477 новых случаев заболевания COVID-19, 109 новых случаев с летальным исходом зарегистрировали вечером 10 марта. Наибольшее количество смертей пациентов с COVID-19 зафиксировано в провинции Западный Кейп. Самое большое количество подтвержденных случаев заболевания в провинции Гаутенг.

Ранее, 3 марта, в ЮАР заявили о неожиданных свойствах южноафриканского штамма. Министр высшего образования, науки и технологии республики Блейд Нзиманде рассказал, что заболевшие южноафриканской разновидностью нового коронавируса защищены от повторного заражения этим и выявленными на более раннем этапе штаммами.

Вторая волна пандемии COVID-19 в ЮАР началась в декабре прошлого года, спустя примерно три месяца после окончания первой. Власти страны объявили, что главной причиной стало появление штамма, получившего маркировку 501Y.V2. Его обнаружили в октябре в округе Нельсон Мандела Бей в южной провинции Восточный Кейп. Новый штамм оказался агрессивным, что привело к стремительному увеличению числа заболевших и умерших.

В конце января вторая волна пошла в ЮАР на спад, и 28 февраля президент страны Сирил Рамапоса заявил об отмене некоторых карантинных мер.

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