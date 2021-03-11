В ГД отреагировали на слова украинского министра об ошибке России в Донбассе

Россия не меняет материальные выгоды на государственные и народные ценности, заявил в четверг, 11 марта, депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Таким образом он прокомментировал заявление украинского министра по вопросам временно оккупированных территорий Алексея Резникова про ужесточение западных санкций против Москвы при обострении ситуации в Донбассе. В интервью изданию «Обозреватель» в четверг министр назвал главной ошибкой Москвы то, что в ситуации с Донбассом руководствуются, как правило, прагматическими соображениями, но при этом часто ошибаются и не пытаются понять позицию Киева.

«По отношению к Донбассу мы руководствуемся чувством народного единства и как помогали им с 2014 года, так продолжаем делать это и сейчас, невзирая на санкции и антироссийскую истерию. И на самом деле это Запад с Украиной так и не поняли Россию: наша страна не меняет материальные выгоды на государственные и народные ценности», — цитирует его «РИА Новости».

Бальбек также отметил, что санкции вводятся в отношении многих государств.

«А то, что касается санкций, то сегодня это неотъемлемая часть нашей жизни, ведь сейчас не под санкциями живет только вашингтонская прислуга или запуганные американской администрацией государства, ну а Украина, что называется, из барской туфли щи хлебает», — добавил депутат.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен усилить поддержку Украины в сфере безопасности и экономики. По его словам, Украине приходится противостоять агрессии извне, а также разбираться с собственными проблемами внутри страны, в том числе с коррупцией.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.