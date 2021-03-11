Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Путин назвал 2020 год худшим для экономики после Второй мировой войны
Мир
Принц Уильям отреагировал на скандальное интервью Меган Маркл
Общество
В ВОЗ заявили о небольшом улучшении ситуации с COVID-19 в России
Общество
У захватившего заложницу в Северодвинске изъяли обрез ружья и патроны
Интернет
Введение налога для YouTube-блогеров вне США назвали «бурей в стакане»
Мир
В бундестаге призвали принять конкретные шаги по защите СП-2
Наука
Экипаж МКС завершил ремонт российского модуля «Звезда»
Политика
Матыцин опроверг информацию о своей отставке
Мир
Дания приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca
Сюжет:

В ГД отреагировали на слова украинского министра об ошибке России в Донбассе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия не меняет материальные выгоды на государственные и народные ценности, заявил в четверг, 11 марта, депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Прийти на перемогу: РФ рекомендовала ЕС изменить форму общения с Киевом
Ранее Брюссель анонсировал новую программу поддержки Донбасса

Таким образом он прокомментировал заявление украинского министра по вопросам временно оккупированных территорий Алексея Резникова про ужесточение западных санкций против Москвы при обострении ситуации в Донбассе. В интервью изданию «Обозреватель» в четверг министр назвал главной ошибкой Москвы то, что в ситуации с Донбассом руководствуются, как правило, прагматическими соображениями, но при этом часто ошибаются и не пытаются понять позицию Киева.

«По отношению к Донбассу мы руководствуемся чувством народного единства и как помогали им с 2014 года, так продолжаем делать это и сейчас, невзирая на санкции и антироссийскую истерию. И на самом деле это Запад с Украиной так и не поняли Россию: наша страна не меняет материальные выгоды на государственные и народные ценности», — цитирует его «РИА Новости».

Бальбек также отметил, что санкции вводятся в отношении многих государств.

«А то, что касается санкций, то сегодня это неотъемлемая часть нашей жизни, ведь сейчас не под санкциями живет только вашингтонская прислуга или запуганные американской администрацией государства, ну а Украина, что называется, из барской туфли щи хлебает», — добавил депутат.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен усилить поддержку Украины в сфере безопасности и экономики. По его словам, Украине приходится противостоять агрессии извне, а также разбираться с собственными проблемами внутри страны, в том числе с коррупцией.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021