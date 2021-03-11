Министр спорта России Олег Матыцин опроверг информацию о своей отставке. Об этом он рассказал журналистам в четверг, 11 марта.

«Нам есть чем заняться, и нет времени, чтобы уделять внимание расследованиям. Я заявления об отставке не писал», — сказал он.

По его словам, абсолютно никакой почвы в этом сообщении нет. Он также отметил, что ведомство «идет намеченным курсом».

10 марта стало известно, что данный вопрос обсуждается в правительстве РФ и администрации президента с середины прошлой недели.

Олег Матыцин, помимо руководства Минспортом, с 21 января 2020 года также является президентом Международной федерации студенческого спорта (FISU).